Pria Gresik Nekat Curi Pakaian Dalam Wanita, Motifnya Bikin Geleng-geleng

jatim.jpnn.com, GRESIK - RAS (27) pria asal Kabupaten Gresik harus mendekam di balik jeruji besi seusai mencuri pakianan dalam wanita milik DAS di wilayah Randuagung, Kebomas, Gresik

Aksi pencurian pekaian dalam itu terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial.

Tim Resmob Polres Gresik melalukan analisis terhadap pelaku. Hasil penelusuran, tim menemukan nomor polisi kendaraan yang digunakan pelaku.

Kanit Resmob Polres Gresik Ipda Andi MuhbAsyraf Gunawan setelah objek terdeteksi. Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan Raya Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik, Jumat (21/11) pukul 16.10 WIB.

“Pelaku mengakui telah mencuri pakaian dalam milik korban,” kata Andi, Senin (24/11).

Motif pelaku melakukan hal tersebut karena dorongan fantasi seksual. Setelah barang-barang hasil curian disimpan di kamar rumahnya.

Sejumlah barang bukti turut diamankan saat penangkapan pelaku, antara lain satu unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2025 nopol S-3523-JDC, satu helm warna putih, satu jaket hoodie warna hitam, satu sandal selop hitam–putih.

Satu bra warna merah hitam, satu bra warna merah maroon, satu bra warna abu-abu Semua barang bukti tersebut telah dibawa ke Mapolres Gresik untuk proses penyidikan.