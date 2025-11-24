Pengin Raih Untung, Warga Madiun Malah Buntung Jadi Korban Penipuan

jatim.jpnn.com, MADIUN - Aksi dugaan penipuan segitiga dialami seorang warga bernama Katiyem asal Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Gabah yang dijual oleh korban dibawa kabur oleh seorang pembeli. Tak tanggung-tanggung, jumlah gabah yang tidak dibayar sebesar 10,7 ton.

Anak Korban, Marjoko mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam (21/11) di Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

Mulanya, Katiyem menerima telepon dari seorang pembeli atas nama Heruvdihubungi sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah itu, datang orang yang mengaku suruhan dari Heru bernama Dwi.

“Orang suruhan itu tiba lokasi gabah yang dijual jam 19.00 WIB. Setelah itu disepakati jumlah gabah yang dibeli tersebut, kemudian diangkut ke truk nopol AG 8510 AJ,” ujar Marjoko, Senin (24/11).

Sayangnya, seusai semua gabah diangkut, tiba-tiba truk tancap gas melarikan diri. Keluarga korban berusaha mencegat kendaraan tersebut.

“Saat berusaha kami cegat, orang suruhan dari pembeli menghadang kami bahwa tidak usah khawatir karena masih di sini,” tuturnya.

Merasa tidak beres, keluarga korban bersitegang, dan berusaha menghentikan truk. Namun, orang suruhan pembeli tersebut tetap menghadang.