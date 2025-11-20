Motor Warga Magetan Raib Saat Ditinggal Ambil Tabung Gas

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di Kelurahan/Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Senin (17/11) pagi.

Dalam rekaman kamera CCTV yang viral di media sosial, pelaku mengenakan pakaian serba hitam, tanpa helm atau penutup muka, datang jalan kaki kemudian dengan sekejap membawa kabur sepeda motor korban.

Menurut Warga Setempat Berliana, korban bernama Bagas, warga Kelurahan/Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X.

“Kejadiannya sekitar pukul 04.56 WIB. Saat itu korban tengah mengambil tabung gas di bagian belakang warung miliknya,” ujar Berliana, Rabu (19/11).

Dia menduga kunci kendaraan sepeda motor masih menempel, ketika terparkir di tepi jalan. Akibatnya, kendaraan korban jadi sasaran pelaku.

“Istri korban sempat mengira sepeda motor dibawa oleh Bagas. Namun karena ada yang janggal, dicek rekaman CCTV, kendaraan tersebut sudah tak ada dicuri orang tak dikenal,” jelas Berliana.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Maospati Iptu Sardi mengaku sedang menindaklanjuti laporan korban dengan mengumpulkan barang bukti.

“Benar korban melapor ke kami siang hari. Saat ini masih memeriksa saksi-saksi, sebagai rangkaian penyelidikan mendalam. Semoga segera terungkap,” tandas Sardi. (mcr23/jpnn)