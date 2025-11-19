Diteriaki Maling, Aksi Curanmor di Kedinding Surabaya Gagal Total, 1 Buron

JPNN.com

Rabu, 19 November 2025 – 18:30 WIB
Pelaku curanmor berinisial FR (22) yang gagal mencuri motor setelah diteriaki warga maling di Kedinding Tengah Surabaya. Foto: Dok. Polsek Kenjeran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Reskrim Polsek Kenjeran meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang dipergoki warga saat beraksi di Kedinding Tengah 9 Timur Buntu, Surabaya. Aksi curanmor itu terjadi pada Minggu (16/11) sekitar pukul 02.30 WIB.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan kasus itu terbongkar setelah korban MAF (41) terbangun karena mendengar suara mencurigakan di depan rumahnya.

“Korban melihat seorang pria tidak dikenal berusaha menuntun motor miliknya yang sudah dikunci setang,” ujar Suroto, Rabu (19/11).

Pelaku merusak kunci setang menggunakan kunci T lalu menuntun sepeda motor ke arah jalan. Mengetahui hal itu, korban langsung berteriak ‘maling’ sehingga warga berhamburan keluar dan mengejar pelaku.

Pelaku berinisial FR (22) warga Bangkalan, berhasil ditangkap meski sempat melakukan perlawanan. Dalam kondisi panik, rekannya yang bertugas mengawasi langsung kabur meninggalkan pelaku dan sepeda motornya.

“Rekan pelaku berinisial M kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO),” katanya.

Informasi pencurian ini cepat diterima anggota piket Reskrim Polsek Kenjeran yang sedang patroli di sekitar lokasi. Petugas tiba dan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa motor milik korban, motor pelaku yang rusak akibat amukan warga, serta satu kunci T.

Dalam pemeriksaan awal, FR mengaku aksinya ini merupakan yang kedua. Sebelumnya ia bersama rekannya SAI pernah mencuri motor di kawasan Tembakan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, dengan hasil satu unit kendaraan.

Pelaku curanmor ditangkap warga di Kenjeran Surabaya. Satu pelaku kabur masuk DPO. Polisi kembangkan jaringan dan cari penadah.
