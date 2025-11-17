Pria Malang Bunuh Wanita di Hotel Sidoarjo, Motifnya Bikin Geleng-Geleng Kepala

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang wanita berinisial SS (32), warga Subang, Jawa Barat, ditemukan tewas di Hotel Global INN, Gedangan, Sidoarjo, pada Jumat (14/11) sekitar pukul 01.30 WIB.

Dia diduga dibunuh oleh seorang pria berinisial FLB (27), warga Lowokwaru, Malang. Keduanya sebelumnya berkenalan melalui aplikasi MiChat.

Kapolsek Gedangan AKP Anak Agung Gede Putra Wisnama mengatakan pembunuhan itu bermula dari kesepakatan keduanya untuk melakukan transaksi open BO. Pelaku disebut tak memiliki uang dan takut ditagih setelah menerima jasa korban.

“Pelaku dan korban awalnya janjian lewat MiChat pada Rabu (12/11) dengan harga Rp4,5 juta. Namun, hujan akhirnya pertemuan dibatalkan,” kata Anak Agung, Senin (17/11).

Keduanya kembali membuat janji pada Kamis (13/11) pukul 18.00 WIB di hotel yang sama. Pelaku menemui korban di kamar sekitar pukul 19.30 WIB, kemudian menerima layanan sebanyak dua kali hingga pukul 23.00 WIB.

“Sekitar pukul 01.00 WIB, pelaku ingin melanjutkan hubungan ketiga. Namun karena takut ditagih dan tidak membawa uang, pelaku mencekik korban menggunakan tangan,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, pelaku menekan wajah korban dengan bantal hingga tidak bergerak. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku melarikan diri.

Tak lama kemudian, teman korban yang bermaksud menjemput mendapati SS tidak sadarkan diri di atas kasur. Pihak hotel langsung mengamankan pelaku yang sudah berada di area parkir.