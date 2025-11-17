Open BO Berujung Maut, Wanita Subang Tewas Dibunuh Pria Kenalan Lewat MiChat

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Seorang wanita berinisial SS (32) warga Subang, Jawa Barat ditemukan tewas di sebuah Hotel Global INN, Gedangan, Sidoarjo pada Jumat (14/11) sekitar pukul 01.30 WIB.

Dia diduga dibunuh seorang pria bernisial FLB (27) warga Lowok Waru, Malang. Keduanya berkenalan melalui aplikasi MiChat.

FLB secara keji melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap SS karena tidak punya uang dan takut ditagih seusai menerima jasa pelayanan.

Kapolsek Gedangan AKP Anak Agung Gede Putra Wisnama menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi MiChat pada Rabu (12/11) untuk melakukan jasa open BO.

“Saat itu sudah ada kesepakatan ketemuan di Hotel Global INN dengan harga sebesar Rp4.500.000. Namun, saat itu situasi sedang hujan maka di-cancel,” kata Anak Agung.

Kemudian korban dan pelaku kembali membuat janji di tempat yang sama pada Kamis (13/11) pukul 18.00 WIB untuk melanjutkan transaksi dengan kesepakatan tiga kali hubungan badan.

“Sekitar pukul 19.30 WIB pelaku menemui korban di kamar hotel dan berbincang. Setelahnya pelaku menerima jasa pelayanan sebanyak dua kali hingga pukul 23.00 WIB kemudian istirahat,” ujarnya.

Kemudian pada Jumat (14/11) pukul 01.00 WIB, pelaku bangun dan merayu korban untuk melanjutkan jasa pelayanan ketiga kali.