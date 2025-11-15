JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sopir Bus Harapan Jaya Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di Ngunut

Sopir Bus Harapan Jaya Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di Ngunut

Sabtu, 15 November 2025 – 21:10 WIB
Sopir Bus Harapan Jaya Jadi Tersangka Kecelakaan Maut di Ngunut - JPNN.com Jatim
Kasat lantas Polres Tulungagung AKP M Taufik Nabila (tengah) dan jajaran menunjukkan bukti nfoto kecelakaan bus Harapan Jaya saat press rilis atau gelar perkara kecelakaan maut Ngunut, di Mapolres Tulungagung, Sabtu (15/11/2025) (Destyan Sujarwoko)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Lantas Polres Tulungagung menetapkan sopir Bus Harapan Jaya sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan satu orang di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Jumat (14/11) sore.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Mochamad Taufik Nabila mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memastikan adanya kelalaian pengemudi saat mendahului kendaraan lain.

“Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu mengalami luka ringan. Berdasarkan hasil penyelidikan, sopir kami tetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya,” ujar Taufik saat gelar perkara, Sabtu (15/11).

Baca Juga:

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.20 WIB. Bus Harapan Jaya AG 7707 US yang dikemudikan Kris Wahyudi (46) mencoba menyalip sepeda motor di depannya. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tebu.

Menghindari tabrakan dengan truk, sopir bus membanting setir ke kiri hingga menabrak sepeda motor Suzuki Shogun yang berada di lajurnya.

Korban meninggal adalah Juliana Wati (46) warga Kaliwungu, Ngunut. Sementara Ebenhaezer Handy Akira Tjhajadi (19) mengalami luka ringan.

Baca Juga:

Penyidik telah mengamankan barang bukti berupa bus, sepeda motor, serta SIM B II Umum milik sopir. Hasil tes urine menunjukkan pengemudi negatif narkoba.

Polisi juga mencocokkan data perjalanan bus dengan catatan Terminal Patria Blitar yang merekam keberangkatan pukul 16.00 WIB menuju Magelang, atau sekitar 20 menit sebelum kecelakaan.

Sat Lantas Polres Tulungagung menetapkan sopir Bus Harapan Jaya sebagai tersangka kecelakaan maut di Ngunut yang menewaskan satu orang.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan maut kecelakaan Tulungagung kecelakaan bus penetapan tersangka polres Tulungagung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU