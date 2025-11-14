KPK Geledah Rumah Dirut RSUD Harjono Ponorogo, Rubicon hingga Sepeda Kayuh Disita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah milik Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo sekaligus tersangka suap dan gratifikasi dr Yunus Mahatma di Jalan Sumatera Nomor 17, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Kamis (13/11).

Penggeledahan itu dilakukan sejak pukul 17.00 hingga 21.44 WIB. Sejumlah barang mewah tampak disita KPK.

Barang mewah itu antara lain dua mobil dua mobil mewah yakni Jeep Rubicon warna merah bernopol N 47 MA, dan Sedan BMW putih nopol L 47 MA, yang dicurigai sebagai aset pribadi dr Yunus.

Dua mobil mewah tersebut dibawa keluar, dari garasi rumah warna cat putih dan pagar kayu. Setelah melalui proses penggeledahan, dua kendaraan itu juga dipasang pita warna merah dan hitam sebagai barang bukti keperluan lebih lanjut.

Selain itu, KPK juga menyita 25 sepeda kayuh berbagai merk ternama, baik sepeda balap maupun sepeda olahraga. yang ditemukan di kediaman dr Yunus.

Puluhan sepeda kayuh itu diangkut dari lantai atas, ke luar rumah menggunakan truk logistik dari Polres Madiun Kota. Pengangkutan satu persatu sepeda juga melibatkan sejumlah anggota kepolisian setempat.

Truk logistik Polres Madiun Kota terpaksa mengangkut puluhan sepeda kayuh itu sebanyak dua kali karena tidak cukup.

Seluruh sepeda kayuh itu diamankan ke Mapolres Madiun Kota. Penggeledahan berakhir sekira pukul 21.44 WIB. Polisi yang mengawal ketat tahapan penyidikan tersebut telah beranjak dari kediaman dr Yunus.