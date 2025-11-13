Gagal Beraksi, Pelaku Curanmor di Pakal Surabaya Babak Belur Dihajar Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Perumahan Dreaming Land, Pakal, Surabaya, berakhir tragis bagi pelakunya. Seorang pria berinisial MI (23) tertangkap warga usai aksinya gagal dan sempat menjadi bulan-bulanan massa, Rabu (12/11) malam.

Kapolsek Pakal AKP Mulya Sugiharto membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan pelaku telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Benar, satu terduga pelaku curanmor kami tangkap. Saat ditangkap, kondisinya mengalami luka akibat sempat dipukuli warga,” ujar Mulya, Kamis (13/11).

Kronologi bermula ketika korban, IL (23), memarkir sepeda motornya di halaman depan rumah dalam keadaan terkunci setir.

Dia sempat masuk ke dalam rumah selama beberapa menit, namun saat keluar, korban mendapati seseorang tengah menyalakan motornya.

“Korban melihat motornya sudah menyala dan hendak dibawa kabur pelaku. Spontan korban berteriak maling,” jelas Mulya.

Teriakan korban membuat warga sekitar keluar rumah. Panik, pelaku langsung membanting motor korban dan berusaha kabur berboncengan dengan rekannya berinisial AN, yang kini masih buron (DPO).

Pelaku sempat dikejar oleh satpam perumahan, namun berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, warga mendapat informasi bahwa salah satu pelaku tertangkap di kawasan Perumahan Pondok Benowo Indah, tidak jauh dari lokasi kejadian.