Mendag Budi Santoso Ajak Pedagang Dukung Gerakan Nasional Bersihkan Sampah Pasar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak masyarakat dan pedagang pasar untuk aktif berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Membersihkan Sampah Pasar (Germas Mapan).

Ajakan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan bersih-bersih di Pasar Sememi, Surabaya, Kamis (13/11).

Budi menegaskan pengelolaan dan pemilahan sampah di lingkungan pasar menjadi hal penting agar aktivitas jual beli berjalan sehat dan nyaman.

“Pasar, khususnya pasar tradisional, banyak menyumbang sampah. Karena itu, bagaimana kita mengelola dan memilah sampah ini dengan baik, itu menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Budi.

Dia menjelaskan, Germas Mapan merupakan bagian dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menargetkan Indonesia bebas sampah.

Kementerian Perdagangan turut berperan dengan menjadikan pasar sebagai salah satu fokus lokasi penerapan gerakan tersebut.

“Kalau pasarnya bersih, pedagangnya sehat, pengunjung juga senang karena tidak bau. Itu yang kami harapkan,” katanya.

Budi juga mencontohkan pengelolaan pasar bersih di Yogyakarta yang kini berkembang menjadi ruang publik multifungsi.