Kepala Disbudparpora Ponorogo Diperiksa Terkait Korupsi Proyek Monumen Reog

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo Judha Slamet Sarwo Edi terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog Ponorogo (MRMP).

Pemeriksaan berlangsung di kantor Disbudparpora Ponorogo, Jalan Pramuka, Kelurahan Nologaten, Rabu (12/11).

Selain memeriksa Judha, penyidik juga menggeledah mobil dinasnya yang terparkir di halaman gedung.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen dan dua tas kulit yang kemudian dibawa ke ruang penyidik.

"Belum, belum ada informasi," ujar Judha singkat saat dikonfirmasi wartawan sebelum masuk ke ruangan bersama tim KPK.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah sejumlah ruangan di kantor Disbudparpora, termasuk bidang kebudayaan dan destinasi wisata, yang menangani proyek Monumen Reog di Desa Sampung, Kecamatan Sampung.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya tengah menelusuri seluruh proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Ponorogo.

“Tidak hanya proyek Museum Reog, tetapi seluruh pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ponorogo akan kami dalami,” kata Asep. (antara/mcr12/jpnn)