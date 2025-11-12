Nekat Beraksi di Taman Bungkul Saat CFD, Residivis Copet Berakhir Diringkus Warga

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 14:32 WIB
Residivis copet kembali beraksi di CFD Taman Bungkul Surabaya berakhir ditangkap warga. Ilustrasi borgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tak kapok pernah mendekam di balik jeruji besi, seorang residivis copet di Surabaya berinisial MS kembali diringkus saat beraksi di Car Free Day (CFD) Taman Bungkul pada Minggu (9/11).

Kanit Reskrim Polsek Wonokromo Ipda Wasito Adi membeberkan kronologi penangkapan residivis pencopetan itu.

MS beraksi dengan cara berpura-pura mengikuti CFD berbaur dengan pengunjung lain. Dia mencari kesempatan mendekati pengunjung tersebut lalu mencopet ponselnya.

“Korban atas nama Hanif (18) mengatakan ia baru menyadari ponselnya hilang setelah diberitahu pengunjung lain sekitar pukul 09.30 WIB,” ungkap Wasito di Surabaya, Selasa (11/11).

Menurut keterangan korban, dia sempat memeriksa saku jaket dan mendapati ponselnya telah raib. Beberapa pengunjung yang melihat kejadian itu langsung mengejar pelaku hingga tertangkap di area bundaran Taman Bungkul.

“Pelaku langsung kami amankan beserta barang bukti berupa satu unit HP merek Vivo Y22. Saat ini pelaku mendekam di tahanan Polsek Wonokromo untuk proses hukum lebih lanjut,” jelasnya.

Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu unit ponsel merek Vivo Y22. Saat ini, M.S telah ditahan di Polsek Wonokromo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Pelaku ini sudah berulang kali melakukan aksi serupa di tempat umum,” ucapnya.

Polsek Wonokromo menangkap residivis pencopetan yang beraksi di CFD Taman Bungkul Surabaya. Pelaku tertangkap warga dan kini ditahan polisi.
Sumber Antara
