Geng Motor Bentrok di Pamekasan, 1 Tewas 2 Luka-Luka, 4 Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan menangkap empat anggota geng motor yang terlibat perkelahian hingga menewaskan satu orang dan membuat dua orang luka-luka.

Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan keempat pelaku ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan tim Reskrim seusai peristiwa berdarah itu terjadi pada Minggu (9/11) sekitar pukul 03.30 WIB.

Keempat pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial AD, MF, RN, dan AH. Semuanya warga Pamekasan.

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian di Jalan Masegit, depan Masjid Agung As-Syuhada, pakaian korban, dan beberapa sepeda motor yang digunakan para pelaku.

"Penanganan kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Polres Pamekasan kini melakukan pemetaan kelompok geng motor yang kerap meresahkan warga serta meningkatkan patroli malam di titik-titik rawan termasuk sekitar alun-alun dan kawasan masjid," ujar Hendra.

Hendra juga memastikan polisi akan menindak tegas setiap aksi kekerasan geng motor, baik di jalanan maupun ruang publik.

Para pelaku dijerat Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan Bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sementara itu, dua korban luka saat ini dirawat di RS Larasati dan RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.