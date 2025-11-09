Komplotan Pelaku Pembobol Minimarket di Madiun Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satreskrim Polres Madiun menangkap dua pelaku spesialis pembobolan minimarket yang beraksi lintas daerah.

Dua pelaku berinisial SPN (48) dan NS (31), warga Dusun Sawit, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ditangkap setelah membobol sebuah minimarket di Kabupaten Madiun.

Kapolres Madiun AKBP Kemas Indranatanegara menjelaskan aksi terbaru keduanya menyasar Alfamart di Jalan Raya Madiun–Nganjuk, Dusun Kembangan, Desa Garon, Kecamatan Balerejo, pada Jumat (24/10) pagi.

“Sekira jam 06.00 WIB, pelapor yang merupakan karyawan Alfamart membuka pintu rolling depan. Pada saat membuka pintu gudang mendapati sudah dalam keadaan acak-acakan,” ujar Kemas, Sabtu (8/11).

Petugas toko kemudian memeriksa bagian dalam gudang dan mendapati brankas dalam kondisi rusak.

Uang di dalamnya raib, dua kamera CCTV rusak, serta terdapat tiga lubang di atap plafon yang diduga menjadi jalur masuk pelaku. Kerugian yang dialami pihak Alfamart ditaksir mencapai Rp18.999.549.

Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa aksi pembobolan dilakukan dengan pola yang sama.

“Pelaku masuk ke Alfamart dengan cara menunggu terlebih dahulu di belakang Alfamart karena pada saat itu sudah tutup, namun pegawainya masih berada di dalam,” jelasnya.