Lama Tak Terendus, Polisi Akhirnya Tangkap Pencuri Lampu Hias di Kota Lama Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya meringkus pelaku pencuri lampu hias di kawasan Kota Lama Surabaya. Video penangkapan itu diunggah akun instagram @jatanrassurabaya.

Video itu mulanya mempelihatkan pelaku yang terekam kamera pengawas atau CCTV sedang mencuri lampu di salah satu titik kawasan Kota Lama Surabaya.

Tak lama kemudian pada potongan video berikutnya, polisi mendatangi tempat tinggal pelaku dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sedang istirahat.

Pelaku dalam keadaan tangan diikat kabel tis lalu dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Saat di ruangan Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya pelaku sempat diinterogasi anggota Unit Jatanras terkait awal mula nekat mencuri dan sudah berapa kali.

"Pertamanya kan kerja parkir. Kerja parkir enggak tak setorno rong dino (kerja parkir tidak saya setorkan dua hari)," ucap MHR.

Pelaku mengaku sudah mencuri sebanyak 14 lampu di kawasan Kota Lama Surabaya.

"Sekitar 14-an (lampu dicuri). Soale tak jupuk, enggak langsung. Lupa, Pak (lokasi). Soale satu-satu. Saya timbangkan dapat uang 130 sampai 160 an (Rp 130 ribu-160 ribu)," jelasnya.