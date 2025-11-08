Mayat Terbakar di Pamekasan Ternyata Korban Pembunuhan, 2 Warga Sampang Ditangkap

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Pria berinisial M (35) warga Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terbakar di Dusun Jurang Betoh Desa Lesong Daja Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, Kamis (6/11) pukul 20.00 WIB.

M ternyata korban pembunuhan. Pelakunya ialah inisial N (36) laki-laki dan S.A (30) perempuan, warga Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Dia ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Doni Setiawan tersangka ditangkap tanpa perlawanan.

Beberapa barang bukti juga disita antara lain, satu bilah celurit, satu bilah pisau, Pakaian, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa Nopol dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol M 6808 CA milik pelaku.

“Keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerja cepat dan sinergi personel di lapangan yang langsung bergerak begitu mendapat informasi dari masyarakat dengan adanya kejadian tersebut”, kata Doni.

Atas perbuatannya pelaku diancam dengan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Sub 338 KUHP Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang membantu memberikan informasi sehingga para pelaku dapat segera diamankan,” ujarnya. (mcr23/jpnn)