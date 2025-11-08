Pencuri Rogoh Rokok hingga Mesin Pembayaran di Toko Ngawi Terekam CCTV

jatim.jpnn.com, NGAWI - Sebuah toko kelontong di Dusun Dungwaluh, Desa Campursari, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi menjadi sasaran pencurian pada Jumat (7/11)dini hari. Pergerakan pelaku terekam jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di dalam toko.

Dalam rekaman berdurasi sekitar satu menit, tampak seorang pria masuk secara diam-diam dengan wajah ditutup kaos.

Dia tampak memeriksa setiap sudut toko dan mengacak-acak barang dagangan, sambil sesekali menunduk untuk menghindari sorotan kamera.

Kapolsek Karangjati AKP Nanang Hari Suseno membenarkan adanya pencurian tersebut. Menurutnya, insiden itu pertama kali diketahui pemilik toko, David, saat membuka usahanya sekitar pukul 07.00 WIB.

“Pemilik toko kaget melihat kondisi toko sudah berantakan. Setelah diperiksa, sejumlah barang dan alat pembayaran hilang,” ujar Nanang, Jumat (7/11).

Pelaku diduga membawa kabur berbagai jenis rokok dan sebuah mesin pembayaran digital, dengan total kerugian mencapai Rp5 juta.

“Korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti.