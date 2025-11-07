Polres Magetan Ringkus Pelaku Perampokan dengan Modus Tanya Alamat

JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 20:02 WIB
Lokasi perampokan nenek di Desa Temenggungan, Kecamatan Karas, Selasa (4/11). Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Sat Reskrim Polres Magetan meringkus pelaku penganiayaan dan perampokan terhadap seorang nenek bernama Suminem (65) dengan modus berpura-pura tanya alamat.

Peristiwa perampokan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Temenggungan, Kecamatan Karas, Selasa (4/11) membuat korban mengalami luka serta kehilangan uang Rp400 ribu dan emas seberat 5 gram.

Kasi Humas Polres Magetan Ipda Indra Suprihatin mengatakan pelaku berjumlah tiga orang. Mereka ditangkap hotel Wisma Wongso, Jalan Medang Kumulan, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis dini hari (6/11).

Mereka masing-masing berinisial AJ dan AK asal Bandar Lampung, serta A asal Serang, Banten.

“Ketiga pelaku sudah kami amankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Kemungkinan mereka merupakan sindikat lintas provinsi,” ungkap Indra dikonfirmasi, Jumat (7/11).

Indra menjelaskan kejadian itu bermula saat Korban Suminem (65) sedang merapikan daun pisang di depan rumah ketika sebuah mobil warna silver berhenti.

Salah satu pelaku turun dan pura-pura menanyakan alamat seseorang.

Tanpa curiga, korban membantu menunjukkan arah. Namun, mobil justru membawa korban menjauh dari rumah, lalu menganiaya dan merampas kalung emas 5 gram serta uang tunai Rp400 ribu.

Tampang tiga pelaku perampokan terhadap nenek di Magetan dengan modus pura-pura tanya alamat
