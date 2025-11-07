JPNN.com

Jumat, 07 November 2025 – 18:30 WIB
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK. Foto: instagram Sugirisancoko26

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kabar tidak sedap datang menghampiri Kabupaten Ponorogo, menjelang penghujung tahun 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikabarkan melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di wilayah Bumi Reog, Jumat (7/11).

Informasi yang dihimpun, lembaga antirasuah tersebut mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat, membenarkan perihal operasi senyap itu.

“Benar. Saat ini tim masih di lapangan. Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” ujar Budi.

Budi belum bisa menyampaikan lebih lanjut, mengenai detail perkara yang diungkap oleh KPK. Hingga kini proses penanganan masih terus berlangsung di lapangan.

Perlu diketahui, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko adalah bupati petahana. Dia menjabat selama dua periode memimpin bumi reog.

Dia menang pada Pilkada 2021 dan kembali terpilih pada Pilkada 2024 untuk periode 2025-2030.

KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atas dugaan kasus jual beli jabatan.
