Komplotan Perampok Spesialis Minimarket Kuras Puluhan Juta Rupiah Sekali Beraksi

Jumat, 07 November 2025 – 12:37 WIB
Polda Jawa Timur membekuk koplotan perampok spesialis minimarket, yang diketahui beraksi di sejumlah TKP. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur membekuk koplotan perampok spesialis minimarket, yang diketahui beraksi di sejumlah TKP.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan para tersangka berasal dari luar daerah. Mulai dari Depok, Jakarta Selatan, dan Bogor.

Tersangka ialah SD alias Ameng (43), warga Kelurahan Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan HK (34), warga Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sedangkan dua tersangka lainnya masih buron.

Di Jawa Timur para tersangka melakukan aksi perampokan sebanyak empat titik. 

"Mereka tidak langsung masuk menyergap ke dalam minimarket. Mereka memantau situasi terlebih dahulu,” ujar Jumhur saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (6/11).

Jika ada banyak orang, lanjut AKBP Jumhur, pelaku mengurungkan niatnya dan mengalihkan ke tempat lain.

“Sasarannya adalah minimarket yang sepi dengan ada dua atau tiga pegawai," ungkapnya.

Dia menyebutkan, para pelaku rata-rata mendapatkan uang Rp20 sampai dengan 40 juta rupiah, saat melancarkan aksinya.

Komplotan pelaku perampok spesialis minimarket di lintas daerah juga diduga terlibat penyalahgunaan narkoba
