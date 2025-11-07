JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polda Jatim Ringkus Komplotan Perampok Spesialis Minimarket Lintas Provinsi

Polda Jatim Ringkus Komplotan Perampok Spesialis Minimarket Lintas Provinsi

Jumat, 07 November 2025 – 11:36 WIB
Polda Jatim Ringkus Komplotan Perampok Spesialis Minimarket Lintas Provinsi - JPNN.com Jatim
Komplotan perampok spesialis minimarket telah dibekuk Polda Jatim. Tak tanggung tanggung, mereka ternyata beraksi lebih dari sekali. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komplotan perampok spesialis minimarket telah dibekuk Polda Jatim. Tak tanggung tanggung, mereka ternyata beraksi lebih dari sekali.

Tersangka ialah SD alias Ameng (43), warga Kelurahan Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan HK (34), warga Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara dua tersangka lainnya masih buron.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan para tersangka melancarkan tindak kejahatan di empat lokasi berbeda.

Baca Juga:

Rinciannya mulai dari Kabupaten Magetan, tepatnya minimarket Indomaret di Jalan Raya Solo-Maospati, Kamis (4/9). Lalu pada hari sama menyasar minimarket di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Kemudian minimarket di Jalan Raya Babat, Lamongan, Minggu (7/9), serta minimarket Jalan Martadinata, Kecamatan/Kabupaten Tuban, Senin (8/9).

“Modus operandi yang digunakan adalah pencurian dengan kekerasan. Pelaku mengincar uang di laci kasir, brankas, serta rokok,” ujar Jules, Kamis (6/11).

Baca Juga:

Dalam aksinya, para pelaku membawa dua buah senjata tajam, untuk menakut nakuti karyawan yang sedang menjalankan aktivitas penjualan, di minimarket.

Polisi mengamankan barang bukti yang berhasil diamankan seperti satu unit mobil yang digunakan sebagai kendaraan tersangka ketika beraksi, BPKB, dua buah senjata tajam, dua buah tas, dan dua buah lakban berwarna merah.

Polda Jatim membekuk komplotan spesiaslis perampokan minimarket lintas provinsi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim penangkapan perampok indomaret perampok indomaret lintas provinsi perampok indomaret

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU