Ribuan Pohon Kopi dari Lahan 9 Hektare di Kawasan Gunung Ijen Dirusak

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Ribuan pohon kopi milik PTPN I di Blok Ulangan Afdeling Kaligedang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso menjadi sasaran penebangan liar dengan total luas area sekitar sembilan hektare.

Polres Bondowoso sedang menyelidiki kasus perusakan pohok kopi di kawasan perkebunan Gunung Ijen tersebut.

Kasi Humas Polres Bondowoso Iptu Bobby Dwi Siswanti mengatakan tanaman kopi yang dirusak berusia sekitar tiga tahun.

"Sesuai informasi yang kami peroleh, di lokasi itu diketahui ada ribuan pohon kopi yang sudah rusak ditebang," kata Bobby, Rabu (5/11).

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh Asisten Tanaman Afdeling Kalisengon yang tengah berkeliling area perkebunan. Temuan itu kemudian dilaporkan ke pihak PTPN I sebagai pengelola lahan.

Polisi bersama TNI dan Brimob langsung turun ke lokasi melakukan penyisiran dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat belasan ribu pohon kopi di area seluas 9 hektare dalam kondisi tertebang," ujarnya.

Selain ribuan pohon kopi yang rusak, polisi juga menemukan sejumlah jejak ban mobil, tumpukan batu, dan sebatang kayu yang diduga digunakan untuk menghalangi kendaraan.