JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Ribuan Pohon Kopi dari Lahan 9 Hektare di Kawasan Gunung Ijen Dirusak

Ribuan Pohon Kopi dari Lahan 9 Hektare di Kawasan Gunung Ijen Dirusak

Kamis, 06 November 2025 – 12:32 WIB
Ribuan Pohon Kopi dari Lahan 9 Hektare di Kawasan Gunung Ijen Dirusak - JPNN.com Jatim
Ribuan Pohon Kopi dari Lahan 9 Hektare di Kawasan Gunung Ijen Dirusak

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Ribuan pohon kopi milik PTPN I di Blok Ulangan Afdeling Kaligedang, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso menjadi sasaran penebangan liar dengan total luas area sekitar sembilan hektare.

Polres Bondowoso sedang menyelidiki kasus perusakan pohok kopi di kawasan perkebunan Gunung Ijen tersebut.

Kasi Humas Polres Bondowoso Iptu Bobby Dwi Siswanti mengatakan tanaman kopi yang dirusak berusia sekitar tiga tahun.

Baca Juga:

"Sesuai informasi yang kami peroleh, di lokasi itu diketahui ada ribuan pohon kopi yang sudah rusak ditebang," kata Bobby, Rabu (5/11).

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh Asisten Tanaman Afdeling Kalisengon yang tengah berkeliling area perkebunan. Temuan itu kemudian dilaporkan ke pihak PTPN I sebagai pengelola lahan.

Polisi bersama TNI dan Brimob langsung turun ke lokasi melakukan penyisiran dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

“Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat belasan ribu pohon kopi di area seluas 9 hektare dalam kondisi tertebang," ujarnya.

Selain ribuan pohon kopi yang rusak, polisi juga menemukan sejumlah jejak ban mobil, tumpukan batu, dan sebatang kayu yang diduga digunakan untuk menghalangi kendaraan.

Polisi menyelidiki penebangan ribuan pohon kopi di kawasan Gunung Ijen dari lahan seluas sembilan hektare.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   perusakan pohon kopi pohon kopi ditebang Gunung ijen Bondowoso Polres Bondowoso

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU