Polda Jatim & Polres Jajaran Tangkap 1.135 Tersangka Saat Operasi Sikat Semeru 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jajaran kepolisian di Jawa Timur mengungkap 1.433 kasus dengan 1.135 tersangka selama Operasi Sikat Semeru 2025.

Ribuas kasus ini diungkap jaja jajaran Polda Jatim, Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Tanjung Perak, dan Polres Gresik selama 12 hari, 22 Oktober hingga 2 November 2025.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim Kombes Widi Atmoko merinci dari tangkapan tersebut, 270 masuk target operasi, sedangkan 1.173 non target.

Para pelaku ditangkap atas kasus pencurian, curas, curat, curanmor, street crime, penyalahgunaan senjata dan penyelundupan diwilayah perairan yang meresahkan masyarakat baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

“Kemudian terungkap sindikat kejahatan pencurian, curas, curat, curanmor, street crime, penyalahgunaan sajam atau senpi atau handak dan penyelundupan diwilayah perairan yang meresahkan masyarakat,” kata Widi, Rabu (5/11).

Widi memerinci untuk kasus curat terdapat 636 kasus dan 514 tersangka dan curas 71 kasus dengan 71 tersangka. Kemudian curanmor 539 kasus dengan 336.

Lalu, penyalahgunaan senjata api sebanyak dua kasus dengan lima tersangka, kejahatan jalanan sebanyak 29 kasus dengan 43 tersangka, dan pencurian 83 kasus dengan 76 tersangka.

“Selanjutnya, penyalahgunaan senjata tajam sebanyak 52 kasus dengan 54 tersangka, handak sembilan kasus dengan 10 tersangka, dan penyelundupan enam kasus dengan enam tersangka,” bebernya.