JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi Program BSPS di Sumenep

Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi Program BSPS di Sumenep

Rabu, 05 November 2025 – 17:32 WIB
Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Baru Terkait Dugaan Korupsi Program BSPS di Sumenep - JPNN.com Jatim
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep.

Tersangka terbaru berinisial NLA, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Sumenep, langsung ditahan setelah diperiksa penyidik, Rabu (5/11).

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti kuat yang mengaitkan NLA dengan praktik pemotongan dana bantuan bagi masyarakat penerima program.

Baca Juga:

“Penetapan ini hasil pengembangan dari pemeriksaan saksi dan bukti yang memperkuat dugaan keterlibatan tersangka dalam kasus BSPS,” ujar Wagiyo.

Dari hasil penyidikan, program BSPS di Sumenep tahun 2024 tercatat menyasar 5.490 penerima bantuan di 143 desa dari 24 kecamatan dengan total anggaran mencapai Rp109,8 miliar.

Setiap penerima seharusnya mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta untuk perbaikan rumah.

Baca Juga:

Namun, penyidik menemukan adanya pemotongan dana antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta per penerima yang disebut sebagai 'komitmen fee' . Selain itu, penerima juga diwajibkan membayar biaya laporan penggunaan dana sebesar Rp1 juta hingga Rp1,4 juta.

Dalam peranannya, NLA diduga meminta imbalan Rp100.000 per penerima bantuan untuk memperlancar proses pencairan.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Sumenep jadi tersangka baru kasus korupsi BSPS
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Sumenep Kejati Jatim korupsi bsps sumenep tersangka korupsi BSPS Sumenep

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU