Wanita Tewas Terbakar di Lamongan Korban Perampokan, Pelaku dari Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Mayat wanita yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di kawasan hutan Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Senin (3/11) malam ternyata korban perampokan disertai pembunuhan.

Korban merupakan warga warga Dusun Medeleg, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Tim Sat Reskrim Polres Jombang telah menangkap seorang terduga pelaku pembunuhan sadis kepada wanita berusia 74 tahun bernama Mutmainah tersebut.

“Pelaku pencurian dengan kekerasan yang diduga membunuh dan membakar korban sudah kami amankan,” kata Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Selasa (4/11).

Ardi menjelaskan kasus ini diduga kuat bermotif perampokan karena sejumlah barang berharga milik korban hilang, termasuk mobil Toyota Kijang Innova Reborn yang biasa terparkir di garasi rumahnya.

“Kasus ini masih dikembangkan. Kami sedang memastikan apakah jasad yang ditemukan benar merupakan Mutmainah yang sebelumnya dilaporkan hilang,” ucapnya

Sebelumnya, keluarga korban melapor ke Polsek Tembelang pada Senin pagi (3/11), setelah menyadari korban dan mobil miliknya menghilang. Di kamar korban ditemukan sarung bantal dengan bercak darah sehingga diduga telah terjadi tindak kekerasan.

“Sekitar pukul 07.30 WIB, pelapor mendapat kabar ibunya tidak ada di rumah. Saat dicek, mobil juga tidak ada dan ditemukan bercak darah,” kata Kapolsek Tembelang AKP Fadilah.