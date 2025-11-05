Resah Sering Kehilangan Ayam, Warga Sidoarjo Tembak Mati Pria Asal Krembung

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Warga Desa Kedungboto, Kecamatan Porong, digemparkan oleh penemuan seorang pria tewas akibat luka tembak pada Sabtu (11/10) dini hari. Korban diketahui bernama SY, warga Desa Waung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku penembakan yang diketahui berinisial MM warga sekitar lokasi kejadian.

Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik menjelaskan pelaku sudah ditangkap dan motif penembakan telah terungkap.

“Pelaku MM resah lantaran dua kali menjadi korban pencurian ayam dan bebek. Karena itu, dia menyiapkan senapan angin untuk menembak pelaku yang dianggapnya mencuri di kandangnya,” ujar Rofik, Selasa (4/11).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB saat pelaku mendengar ayam di kandangnya berisik. Merasa curiga, MM mengintip dan melihat seseorang di dekat kandang.

Tanpa memastikan identitasnya, pelaku langsung menembakkan senapan angin satu kali yang mengenai korban SY hingga tewas di lokasi.

“Tersangka dikenakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun,” jelasnya.

Polisi masih mendalami apakah ada unsur kelalaian atau pelanggaran lain dalam kepemilikan senapan angin yang digunakan pelaku. (mcr12/jpnn)