JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Motif Marbut Masjid di Gresik Cabuli Anak 7 Tahun, Ternyata

Motif Marbut Masjid di Gresik Cabuli Anak 7 Tahun, Ternyata

Selasa, 04 November 2025 – 21:20 WIB
Motif Marbut Masjid di Gresik Cabuli Anak 7 Tahun, Ternyata - JPNN.com Jatim
Sat Reskrim Polres Gresik langsung menangkap marbot masjid berinisial ANH (66) setelah ditetapkan sebagai tersangka pancbulan terhadap anak 7 tahun, Selasa (4/11). Foto: Humas Polres Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Reskrim Polres Gresik menangkap marbut Masjid Abdussalam, Desa Mojosarirejo, Kecamatan Driyorejo, berinisial ANH (66) setelah ditetapkan sebagai tersangka pancbulan terhadap anak tujuh tahun, Selasa (4/11).

Warga Simo Sidomulyo, Sawahan, Surabaya itu tega mencabuli korban seusai salat Isya. Saat itu, korban tengah bermain dengan teman-temannya.

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al Qarni mengatakan modus yang dipakai pelaku saat situasi sepi, kemudian pelaku mencium bibir korban dan meraba tubuh korban.

Baca Juga:

Korban yang mengalami hal itu, langsung lari dan kemudian mengadu ke orang tuanya hingga kemudian melapor ke polisi.

"Setelah kami lakukan pemeriksaan kepada korban dan juga cctv, memang benar peristiwa tersebut," jelasnya.

Mirisnya, pencabulan terhadap korban tidak hanya sekali, tapi juga sudah dilakukan sebelum itu.

Baca Juga:

"Hasil pemeriksaan, korban mengaku bahwa sudah dilakukan pencabulan selama tiga kali di waktu yang berbeda," bebernya.

Adapun motif pelaku melakukan pencabulan terhadap anak perempuan berusia tujuh tahun itu karena gemas.

Pencabulan yang dilakukan marbot masjid di Gresik kepada anak 7 tahun ternyata bukan sekali, tetapi ketiga kalinya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   GRESIK marbot gresik pencabulan marbot masjid gresik motif pencabulan marbot gresik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU