JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Sontoloyo! Pasutri di Magetan Curi Motor Milik Ibu Kandung Demi Kebutuhan Hidup

Sontoloyo! Pasutri di Magetan Curi Motor Milik Ibu Kandung Demi Kebutuhan Hidup

Selasa, 04 November 2025 – 13:08 WIB
Sontoloyo! Pasutri di Magetan Curi Motor Milik Ibu Kandung Demi Kebutuhan Hidup - JPNN.com Jatim
Satreskrim Polres Magetan menangkap sepasang suami istri yang nekat mencuri sepeda motor milik ibu kandung sendiri. Foto: Humas Polres Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Sat Reskrim Polres Magetan menangkap pasangan suami istri yang nekat mencuri sepeda motor milik ibu kandung sendiri.

Kedua pelaku berinisial IRS (23) dan RA (27) dibekuk di sebuah rumah kontrakan di Desa Tambakagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, pada Jumat (31/10) pagi.

Kasi Humas Polres Magetan Ipda Indra Suprihatin menjelaskan kasus ini bermula dari laporan ES (42), warga Desa Nduyung, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan yang kehilangan sepeda motor pada Minggu (19/10).

Baca Juga:

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapati bahwa pelaku tak lain adalah anak kandung korban bersama istrinya.

“Dari hasil pemeriksaan, pasangan tersebut diduga menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya hilang untuk membawa kabur motor,” kata Indra, Selasa (4/11).

Hasil curian kemudian dijual di wilayah Mojokerto seharga sekitar Rp4,5 juta, dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:

“Laporan disampaikan oleh ibu kandung pelaku sendiri. Keduanya telah kami amankan bersama barang bukti satu unit sepeda motor,” ujarnya.

Saat ini, kedua tersangka ditahan di Mapolres Magetan untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (mcr23/jpnn)

Demi kebutuhan hidup, pasutri di Magetan nekat mencuri motor milik ibu kandungnya.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan curi motor ibu kandung pencurian magetan curanmor magetan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU