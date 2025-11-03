Cegah Balap Liar, Polres Sumenep Sita 42 Motor Tak Sesuai Spesifikasi

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebanyak 42 unit sepeda motor disita Polres Sumenep setelah menggelar patroli gabungan skala besar dalam rangka mencegah aksi balap liar yang meresahkan masyarakat pada Sabtu dan Minggu 1-2 November 2025.

Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Ninit Titis Dewiyan menjelaskan patroli menyasar wilayah rawan balap liar, seperti Jalan DR. Cipto, Lingkar Timur, Jalan Raung, Lingkar Utara, Lingkar Barat, area Bandar Udara Trunojoyo, Jalan Raya Sumenep–Pamekasan, Jalan Raya Patihan Lenteng, hingga arah Kalianget dan Parenduan.

“Puluhan motor yang diamankan itu karena tidak dilengkapi surat-surat dan menggunakan knalpot tidak sesuai standar (brong),” kata Ninit, Senin (3/11).

Dia menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan, sekaligus menekan potensi kecelakaan lalu lintas akibat balap liar.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan bahwa pihaknta tidak memberikan toleransi terhadap aksi balap liar yang membahayakan keselamatan publik.

“Polres Sumenep berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas dan kamseltibcar lantas yang kondusif. Penindakan ini bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga upaya menyelamatkan nyawa pengguna jalan, termasuk pelaku balap liar itu sendiri,” ujarnya.

Dia menyatakan patroli gabungan akan terus dilakukan secara berkala, terutama pada malam Minggu dan titik yang kerap menjadi lokasi aduan masyarakat.

“Kami mengimbau orang tua untuk ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain,” tuturnya. (mcr23/jpnn)