Ganggu Kamtibmas, Polisi Tangkap 13 Pemuda & Sita 17 Motor Saat Konvoi di Lamongan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Lamongan menangkap 13 pemuda dan menyita 17 sepeda motor yang terlibat dalam konvoi kendaraan di Kecamatan Babat, Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan tindakan itu dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.

“Benar, anggota Polsek Babat telah mengamankan belasan pemuda beserta kendaraan yang diduga terlibat dalam konvoi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya konflik dan menjaga situasi tetap aman,” ujar Hamzaid, Jumat (31/10).

Hamzaid menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis malam (30/10) saat patroli yang dipimpin Kapolsek Babat Kompol Chakim Amrullah mendapati sekelompok pemuda berkonvoi di Jalan Babat–Jombang.

Melihat petugas, kelompok itu berbalik arah ke jalur Babat–Bojonegoro. Tak lama berselang, polisi menerima laporan adanya keributan di sekitar Tugu Desa Sumuralas, Kecamatan Baureno, Bojonegoro.

Personel Polsek Babat langsung menuju lokasi dan mengamankan para pemuda yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

“Seluruh pemuda beserta barang bukti kendaraan telah dilimpahkan ke Polsek Baureno, Polres Bojonegoro untuk penyelidikan lebih lanjut karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum mereka,” jelasnya.

Hamzaid menambahkan Polres Lamongan tidak akan mentolerir kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.