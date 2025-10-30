Kronologi Pelaku Curanmor di Jojoran Surabaya Ditangkap Warga Hingga Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pencuri sepeda motor di Jojoran, Kecamatan Gubeng, Surabaya yang terbakar setelah dihajar massa lari terbirit-birit memadamkan api yang membakar separuh badannya, Kamis (30/10).

Warga bernama Hau (50) mengungkapkan kronologi pelaku tersebut bisa sampai terbakar. Awalnya sekitar pukul 10.00 WIB, dia mendengar suara perempuan berteriak dari dalam gang.

Rupanya perempuan itu berteriak lantaran sepeda motor matic miliknya dicuri oleh komplotan curanmor.

“Tadi yang kehilangan orang Gang 5, pelaku tertangkap di Gang 3, yang dicuri motor matic. Anaknya penjual ini teriak maling-maling,” ungkap Hau.

Hau menduga komplotan curanmor yang beraksi berjumlah tiga orang. Namun, dua di antaranya kabur dan hanya satu pelaku yang tertangkap oleh warga.

“Ada tiga, yang tertangkap membawa BB (barang bukti) sepeda motornya, lainnya lari, di sini pas ada banyak anak. Ada yang teriak orang-orang langsung datang,” jelasnya.

Pelaku sempat dihadang warga dan berusaha melewatinya. Namun, malah menabrak kendaraan roda tiga yang terparkir di pinggir jalan.

Maling tersebut pun tertangkap dan diikat menggunakan tali di tiang listrik agar tak melarikan diri. Massa kemudian menyiramnya dengan bensin berniat untuk menakut-nakuti.