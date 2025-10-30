Pelaku Curanmor di Jojoran Surabaya Tertangkap dan Sempat Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi pencurian sepeda motor digagalkan warga oleh warga, Jojoran 3, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Kamis (30/10). Satu dari tiga orang komplotan curanmor tersebut ditangkap warga.

Salah satu warga bernama Hau mengungkapkan (50) kejadian itu terjadi di Jojoran Gang 5 Surabaya sekitar pukul 10.00 WIB. Kala itu, ada seorang perempuan berteriak sepeda motornya dicuri.

"Tadi yang kehilangan orang Gang 5, tertangkapnya di Gang 3, yang dicuri sepeda motor matic. Anaknya penjual ini teriak maling-maling," kata Hau, Kamis (30/10).

Hau menduga pelaku pencurian sepeda motor tetangganya tersebut ada tiga orang, tetapi hanya satu tertangkap warga, sedangkan sisanya melarikan diri.

"Ada 3, yang tertangkap yang bawa BB (barang bukti) sepeda motornya yang lainnya lari, di sini pas ada banyak anak. Ada yang teriak langsung orang-orang datang," jelasnya.

Teriakan itu membuat warga berbondong-bondong untuk menghadang pelaku yang diperkirakan berusia 24 tahun tersebut.

Pelaku sempat lolos, tetapi dia menabrak sebuah kendaraan roda tiga yang terparkir di tepi jalan dan berkahir terjatug

Selanjutnya, warga langsung mengikat pelaku menggunakan tali ke tiang listrik agar tak melarikan diri. Tak hanya itu, massa juga menyiramnya dengan bensin dengan niat menakut-nakuti.