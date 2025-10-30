Tepergok Curi Motor di Gresik, Pemuda Bangkalan Babak Belur Dihajar Warga

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang pemuda asal Bangkalan bernama Fauzi (27) menjadi bulan-bulanan massa setelah tepergok hendak mencuri sepeda motor di Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Kapolsek Menganti AKP Moh Dawud mengatakan aksi itu terjadi pada Minggu (26/10) sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat itu, Fauzi diduga sedang berkeliling mencari sasaran pencurian dengan berjalan kaki. Targetnya adalah sepeda motor yang diparkir di luar rumah tanpa pagar.

“Di situ pelaku menemukan targetnya yakni sepeda motor Honda Scoopy milik Subiyono asal desa setempat,” kata Dawud, Rabu (29/10).

Pelaku kemudian menaiki sepeda motor korban yang tidak dikunci stang dan berusaha menggesernya. Namun, aksinya dipergoki oleh warga yang langsung meneriaki pelaku. Fauzi panik dan melarikan diri, meninggalkan motor curian di lokasi.

“Selanjutnya saksi meminta bantuan warga dan petugas Polsek Menganti yang saat itu sedang patroli untuk mengejar pelaku,” jelasnya.

Baca Juga: Pelaku Curanmor di Gresik Babak Belur Dihajar Warga Sampai Pingsan

Dalam upaya melarikan diri, pelaku sempat berganti baju dari warna hijau menjadi merah untuk mengelabui warga dan petugas.

Dia juga membuang tas yang dibawanya di sekitar telaga desa. Setelah dilakukan pencarian, petugas menemukan tas tersebut berisi sejumlah alat kejahatan, termasuk kunci leter T dan pembuka magnet sepeda motor.