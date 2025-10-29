JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kakak Paksa Adik Kandung Begituan, Istrinya Membantu

Kakak Paksa Adik Kandung Begituan, Istrinya Membantu

Rabu, 29 Oktober 2025 – 07:07 WIB
Kakak Paksa Adik Kandung Begituan, Istrinya Membantu - JPNN.com Jatim
HLF dan istrinya jadi tersangka. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com - MALANG - Seorang pria berinisial HLF alias Koko (28), warga Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang memaksa adik kandungnya mengonsumsi sabu-sabu.

Koko melakukan hal itu dibantu istrinya, yakni DACT alias Dinda (30) dan seorang temannya, yaitu MVM alias Cipeng (27).

Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno mengatakan ketiga pelaku ditangkap setelah ayah korban bersama warga dan kepolisian Polsek Lawang, mendatangi lokasi tempat korban dipaksa memakai narkotika.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, DACT mengajak suaminya HLF untuk membuat korban merasakan penderitaan seperti yang dia alami di masa lalu.

“DACT kemudian membeli sabu seharga Rp 300 ribu dari MVM dan dua alat suntik dari apotek. Korban dijemput pelaku dengan alasan diajak jalan-jalan ke pantai,” ujar AKBP Danang, Selasa (28/10).

Korban justru dibawa ke rumah pelaku yang berada di Jalan Ngamarto Indah Gang Pandu Nomor 10, Kelurahan Lawang.

Baca Juga:

Di sana, HLF menyiapkan alat suntik, sementara DACT mencairkan sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam pipet suntik.

“Saat itulah korban dipaksa disuntik di bagian tangan. Korban menolak hingga mengalami pendarahan akibat tertusuk jarum suntik,” tuturnya.

Motif kakak di Malang tega paksa adik konsumsi sabu, dipicu dendam
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Malang Polres Malang kakak paksa adik konsumsi narkoba Paksa konsumsi narkoba sabu-sabu

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU