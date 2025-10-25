Pria di Surabaya Bacok Tetangga Gegera Rebutan Mangga, Tangan Korban Nyaris Putus

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Perselisihan sepele antara dua warga di kawasan Jalan Sidoyoso Wetan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, berakhir tragis. Seorang pria bernama Afandi (47) nekat membacok tetangganya sendiri Rizky Anugrah YW (29) hanya karena berebut buah mangga.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Rabu (22/10) sekitar pukul 08.30 WIB di depan rumah pelaku. Akibat sabetan parang sepanjang 50 sentimeter, pergelangan tangan kiri korban nyaris putus dan tubuhnya mengalami luka robek cukup parah.

Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Simokerto Iptu Hendri, penganiayaan tersebut berawal dari perebutan buah mangga yang tumbuh di antara rumah pelaku dan korban.

“Pelaku tidak terima karena merasa buah mangga itu miliknya. Sedangkan korban mengaku pohon tersebut ditanam oleh keluarganya. Dari situ terjadi adu mulut hingga pelaku emosi dan membacok korban dengan parang,” ujar Hendri, Jumat (24/10).

Seusai melakukan aksi brutal itu, Afandi sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumahnya. Warga yang panik segera membawa korban ke rumah sakit terdekat dalam kondisi bersimbah darah.

Tak butuh waktu lama, Tim Anti Bandit Polsek Simokerto menangkap pelaku tak jauh dari lokasi kejadian.

Baca Juga: Bocah Bacok Nenek Angkat di Pacitan Gegara Dibilang Cucu Pungut

Polisi turut menyita barang bukti berupa satu bilah parang sepanjang 50 cm serta celana pendek biru merek Calvin Klein yang masih berlumuran darah.

Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Simokerto. Pelaku dijerat Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin.