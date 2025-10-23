Kembali Berulah Gasak Honda Civic di Gresik, Pria Sidoarjo Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang pria asal Sidoarjo kembali berurusan dengan hukum setelah diduga mencuri mobil di wilayah Kabupaten Gresik.

Pelaku bernama Syaiful Arif (39) warga Desa Bangsri, Kecamatan Sukodono, ditangkap anggota Polsek Bungah seusai membawa kabur sebuah mobil Honda Civic milik warga Desa Masangan.

Peristiwa pencurian itu terjadi pada Rabu (22/10) sore. Saat itu, korban M Hajir (49) memarkir mobilnya di tepi jalan depan rumah dengan kondisi kunci masih tertinggal di dalam kendaraan.

Tak lama berselang, mobil yang diparkir tersebut raib dari tempatnya.

Mengetahui mobilnya hilang, korban segera melapor ke Polsek Bungah. Petugas yang menerima laporan langsung melakukan pencarian.

Sekitar 40 menit kemudian, tim Reskrim menemukan kendaraan tersebut di Jalan Raya Bungah, masih dikendarai oleh pelaku.

“Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku yang masih mengendarai kendaraan tersebut,” ujar Kapolsek Bungah Iptu Suhari, Kamis (23/10).

Dari hasil penyelidikan, Syaiful mengaku sengaja mencari sasaran kendaraan yang mudah diambil. Dia membuka pintu mobil yang tidak terkunci, mendapati kunci masih menempel, lalu langsung membawanya kabur ke arah Manyar.