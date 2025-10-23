Polisi Periksa Manajemen Hotel yang Digunakan Saat Pesta Gay di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Reskrim Polrestabes Surabaya memanggil manajemen hotel di Ngagel, Wonokromo-tempat yang dijadikan pesta gay 34 pria, Sabtu (18/10) lalu.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan pemeriksaan manajemen hotel tentunya untuk menggali informasi-informasi seputar pesta gay yang telah dilakukan di sana sebanyak tujuh kali.

“Hotel saat ini diperiksa mulai dari satpamnya, resepsionisnya,” kata Edy, Kamis (23/10).

Selain manajemen hotel, Edy juga berpotensi memanggil pihak-pihak lainnya yang bisa dimintai keterangan untuk memperkuat pidana terhadap 34 tersangka tersebut.

“Sama dengan mungkin nanti ada beberapa pihak yang lain, yang terkibat kami pastikan akan diproses,” ujarnya.

Sementara itu, manajemen hotel, Rusdi mengaku tidak mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian. Sebab, dia belum mendapatkan informasi tersebut.

"Saat ini saya pribadi belum tahu, bisa jadi pihak kepolisian menghubungi di level general manager atau dari pihak chief security. Mungkin enggak terinformasikan ke saya juga," jelas Rusdi.

Diberitakan sebelumnya, Polrestabes Surabaya mengggerebek pesta gay dengan total 34 pria yang diamankan, Sabtu (18/10).