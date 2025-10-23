Modus Ganjal ATM, 4 Pelaku Asal Lampung Ditangkap Polisi Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sat Reskrim Polres Lamongan membekuk komplotan pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM yang beraksi di mesin ATM BCA Jalan Basuki Rahmat, Lamongan.

Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban yang kehilangan uang usai gagal bertransaksi di ATM pada 14 Oktober 2025 malam.

“Hasil analisis CCTV mengarah pada empat pelaku asal Lampung yang kemudian kami tangkap di Yogyakarta. Dari pengakuan mereka, para pelaku juga sudah beraksi di Surabaya dan Sleman,” ujar AKBP Agus saat konferensi pers di Mapolres Lamongan, Rabu (22/10).

Para pelaku diketahui berinisial MS (42), AS (34), NS (25), dan Y (21). Mereka berbagi peran dalam menjalankan aksinya.

MS bertugas mengganjal lubang kartu ATM dengan tusuk gigi, lalu berpura-pura menolong korban yang kartunya tersangkut.

“Saat korban lengah, pelaku menukar kartu ATM korban dengan kartu serupa yang telah dimodifikasi,” jelas Agus.

Sementara AS dan NS bertugas memantau dari belakang untuk mengintip nomor PIN korban, dan Y berperan sebagai sopir sekaligus pengawas situasi sekitar lokasi kejadian.

Dari tangan pelaku, polisi menyita 18 kartu ATM, satu gergaji kecil, tusuk gigi, cutter, amplas, gunting, serta uang tunai Rp690 ribu hasil kejahatan.

Para pelaku dijerat Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.