JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal 29 Peserta Pesta Gay di Surabaya Positif HIV

29 Peserta Pesta Gay di Surabaya Positif HIV

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:08 WIB
29 Peserta Pesta Gay di Surabaya Positif HIV - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya menjerat 34 tersangka kasus pesta gay di hotel wilayah Ngagel Wonokromo dengan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 29 dari 34 pria yang ditangkap saat pesta gay di hotel kawasan Ngagel Surabaya positif Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).

Temuan ini didapatkan setelah Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan tes HIV/AIDS.

"Dari 34 orang diperiksa ada 29 orang yang positif," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina Rabu (22/10).

Baca Juga:

Saat ini, kata Nanik dia masih berkordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk pemantauan kesehatan terhadap 29 mereka yang positif HIV/AIDS. Sebab, mereka kini masih dalam proses penyidikan.

"Berkoordinasi dengan Polrestabes untuk pemantauan pengobatan mengingat mereka masih dalam proses penyidikan," ungkap Nanik.

Nanik menyebut Dinkes Surabaya rutin meningkatkan edukasi pencegahan HIV pada kelompok usia produktif seperti pelajar SMP, SMA/SMK sederajat, ibu hamil dan calon pengantin.

Baca Juga:

Dinkes juga rutin melakukan program pencegahan HIV berbasis tempat hiburan malam, panti pijat dan komunitas populasi kunci dengan dilakukan edukasi dan skrining HIV.

"Kami memperluas akses layanan kesehatan dengan menyediakan lebih banyak fasilitas yang menawarkan layanan HIV, baik di Puskesmas, rumah sakit dan klinik berbasis Komunitas yang dilengkapi dengan sumber daya terlatih," ujar dia.

Dinkes dan Polrestabes Surabay berkoordinasi pantau kesehatan 29 peserta yang positif HIV
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Dinkes Surabaya pesta gay surabaya pria pesta gay positif HIV peserta pesta gay HIV

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU