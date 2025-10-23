29 Peserta Pesta Gay di Surabaya Positif HIV

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 29 dari 34 pria yang ditangkap saat pesta gay di hotel kawasan Ngagel Surabaya positif Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS).

Temuan ini didapatkan setelah Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan tes HIV/AIDS.

"Dari 34 orang diperiksa ada 29 orang yang positif," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina Rabu (22/10).

Saat ini, kata Nanik dia masih berkordinasi dengan Polrestabes Surabaya untuk pemantauan kesehatan terhadap 29 mereka yang positif HIV/AIDS. Sebab, mereka kini masih dalam proses penyidikan.

"Berkoordinasi dengan Polrestabes untuk pemantauan pengobatan mengingat mereka masih dalam proses penyidikan," ungkap Nanik.

Nanik menyebut Dinkes Surabaya rutin meningkatkan edukasi pencegahan HIV pada kelompok usia produktif seperti pelajar SMP, SMA/SMK sederajat, ibu hamil dan calon pengantin.

Dinkes juga rutin melakukan program pencegahan HIV berbasis tempat hiburan malam, panti pijat dan komunitas populasi kunci dengan dilakukan edukasi dan skrining HIV.

"Kami memperluas akses layanan kesehatan dengan menyediakan lebih banyak fasilitas yang menawarkan layanan HIV, baik di Puskesmas, rumah sakit dan klinik berbasis Komunitas yang dilengkapi dengan sumber daya terlatih," ujar dia.