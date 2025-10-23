Fakta-Fakta Penggerebekan Pesta Gay di Surabaya, Nomor 3 Mencengangkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menetapkan tersangka kepada 34 pria yang digrebek saat pesta gay di hotel kawasan Ngagel, Wonokromo pada Sabtu (18/10).

Penggerebekan itu, bermula dari adanya laporan masyarakat yang resah akan kegiatan yang melanggar norma hukum dan agama.

Berikut fakta-fakta dalam kasus tersebut:

1. Didanai Satu Orang

Dari 34 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu di antaranya berperan sebagai yang mendanai, dia ialah MR.

Mulanya MR ditawari oleh RK, teman yang dia kenal saat mengikuti kegiatan serupa sebelumnya.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan RK meminta agar MR menjadi pendana dalam kegiatan yang bertajuk ‘Siwakan Party 18 Okt 2025’. Tawaran itu disetujui oleh MR

“MR, memberikan uang sebesar Rp1.780.000 untuk memesan dua kamar serta Rp435.000 untuk membeli perlengkapan pesta yang dibutuhkan,” kata Edy saat konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (22/10).