34 Pria yang Digerebek Saat Pesta Gay di Surabaya Ditetapkan Tersangka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menetapkan tersangka di balik penggerebekan pesta gay pada Sabtu (18/10).

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya memeriksa secara maraton 34 pria yang ditangkap pada malam itu.

Kasat Reskrim Polrestabes AKBP Edy Herwiyanto membenarkan telah menetapkan tersangka dalam insiden tersebut.

“Dari semua itu, 34 orang yang terlibat party gay itu saat ini sudah ditetapkan tersangka dan dalam proses penyidikan,” kata Edy, Selasa (21/10).

Namun, Edy belum mengungkapkan siap sosok yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini.

Semua informasi akan disampaikan saat rilis dalam waktu dekat, termasuk pasal yang akan diterapkan.

“Nanti saja sekalian rilis,” katanya.

Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel.