Insiden Berdarah di Gresik, 3 Pemuda Dikeroyok 4 Orang Menggunakan Senjata Tajam

jatim.jpnn.com, GRESIK - Tiga pemuda menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang di Jalan Raya Kedamean, Kabupaten Gresik. Mereka mengalami luka serius karena dilukai menggunakan senjata tajam.

Ketiga korban diketahui berinisial GPAW (29) warga Desa Pranti, Kecamatan Menganti, MHAF (20) warga Kedamean, dan ADP (19) warga Bringkang, Kecamatan Menganti.

Mereka diserang empat orang yang diduga menggunakan senjata tajam.

Kapolsek Kedamean Iptu Ekwan Hudin menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (19/10) dini hari di Jalan Raya Kedamean.

“Saat itu anggota Polsek Kedamean mendapatkan informasi dari masyarakat terjadi tawuran di sekitar Jalan Raya Kedamean,” kata Ekwan, Selasa (21/10).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas gabungan dari Polsek Kedamean dan Resmob Polres Gresik segera menuju lokasi kejadian.

Baca Juga: Viral Calo Tiket di Terminal Bungurasih Dikeroyok Gegara Tak Mau Kembalikan Uang Utuh

Di tempat itu, polisi menemukan situasi ricuh dan menangkap empat orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan.

Keempatnya masing-masing berinisial HDS (20) asal Tubanan, Surabaya. FDH (21) asal Benjeng, Gresik, MAS (18) dan MYD (19), keduanya berasal dari Balongpanggang, Gresik.