Misteri Mayat Terikat dan Penuh Luka di Lamongan, Diduga Korban Pembunuhan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Warga Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di dalam parit di Jalan Raya Nasional Babat–Lamongan, Selasa (21/10) pagi.

Korban yang diperkirakan berusia sekitar 30 tahun itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kedua tangan, kaki, dan mulutnya terikat kain. Dia diduga menjadi korban pembunuhan.

Selain itu, di dekat lokasi juga ditemukan kayu balok yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban.

Kapolsek Sukodadi Iptu Moch Sokep membenarkan temuan tersebut. Dia mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Dugaan sementara korban pembunuhan, tetapi kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban sudah kami evakuasi ke RSUD dr Soegiri Lamongan untuk dilakukan otopsi,” ujar Sokep di lokasi kejadian.

Penemuan mayat tersebut pertama kali dilaporkan oleh Kepala Desa Surabayan sekitar pukul 05.00 WIB. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Sekitar pukul 10.00 WIB, jenazah dievakuasi oleh petugas menggunakan ambulans untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Hingga kini, identitas korban belum diketahui, dan polisi masih menghimpun keterangan dari warga sekitar guna mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa ini. (mcr12/jpnn)