Pengakuan Pria yang Ikut Pesta Gay Saat Digerebek Polisi di Hotel Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya masih mengumpulkan keterangan dari 34 pria yang digerebek saat pesta gay di hotel kawasan Ngagel, Wonokromo pada Sabtu (18/10).

Pemeriksaan telah dilakukan penyidik secara marathon sejak penangkapan pertama kali.

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Iptu Octavianus Eddie Mamoto mengungkapkan hasil pengakuan pelaku, pesta gay yang diadakan ini bukan pertama kali.

Namun, untuk jumlah pastinya, penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Lebih dari satu kali. Dibilang sering, enggak juga. Jangka waktunya itu yang lama," kata Eddie, Senin (20/10).

Tak hanya itu, fakta mencengangkan lainnya adalah salah satu dari pria yang ditangkap berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) Sidoarjo golongan III/a.

“ASN Sidoarjo. Mohon waktu, kami sedang lakukan pendalam terus,” jelasnya.

Hingga saat ini, penyidik fokus menggali keterangan dari seseorang yang diduga kuat berperan sebagai admin. Dengan demikian, ada potensi mereka terorganisir dalam sebuah grup di sosial media.