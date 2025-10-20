Polisi Selidiki ASN yang Terlibat Pesta Gay Saat Digerebek di Hotel Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menangkap 34 pria saat penggerebekan pesta gay atau pria penyuka sesama jenis di hotel Jalan Ngagel, Wonokromo pada Sabtu (18/10).

Dari puluhan pria yang terciduk, salah satu di antaranya ternyata seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Sidoarjo.

Pengakuan itu terungkap saat Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra melakukan interogasi langsung di lokasi kejadian.

Interogasi itu terungkap dalam video yang diunggah melalui Instagram @Satsamaptatabessby.

Pengakuan pria yang mengenakan celana pendek dan kaus biru gelap itu, dia merupakan pegawai negeri sipil (PNS) golongan III/A. "Golongan 3A," ujar Erika meniru perkataan pria yang belum terungkap identitasnya.

Sementara itu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Iptu Octavianus Eddie Mamoto menyampaikan berdasarkan pengakuan awal, dia merupakan ASN Sidoarjo.

"ASN Sidoarjo. Mohon waktu, kami sedang lakukan pendalaman terus," kata Eddie, Senin (20/10).

Pihaknya juga melakukan pemeriksaan secara maraton kepada seluruh pria yang tertangkap.