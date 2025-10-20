Salah Satu dari 34 Pria yang Digerebek dalam Pesta Gay di Surabaya Berstatus ASN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan dari Unit Reskrim dan Polsek Wonokromo dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya menggerebek pesta seks gay atau sesama jenis di hotel kawasan Jalan Ngagel pada Sabtu (18/10).

Saat proses pendataan dari 34 pelaku, salah satu di antaranya mengaku kepada Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra bahwa dirinya merupakan seorang ASN Golongan 3 A.

"(Kamu) PNS golongan berapa?," ucap Erika dalam video unggahan Sat Samapta Polrestabes Surabaya.

"Golongan 3," jawab pria di sebelah Erika yang mengenakan pakaian warna biru.

"3 apa?" kata Erika.

"3 A," jawab pria tersebut.

Saat penggerebekan, sejumlah pria tampak tak mengenakan pakaian. Mereka tertunduk dan membelakangi para aparat kepolisian. Selain itu, di sisi lainnya terdapat sejumlah pria yang masih mengenakan pakaian utuh.

Puluhan pria itu lalu diminta petugas kepolisian duduk bersila di lantai untuk menjalani pendataan awal. Mereka mengaku dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya hingga Malang.