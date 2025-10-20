JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Salah Satu dari 34 Pria yang Digerebek dalam Pesta Gay di Surabaya Berstatus ASN

Salah Satu dari 34 Pria yang Digerebek dalam Pesta Gay di Surabaya Berstatus ASN

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:03 WIB
Salah Satu dari 34 Pria yang Digerebek dalam Pesta Gay di Surabaya Berstatus ASN - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel, Sabtu (18/10). Foto: tangkapan layar instagram Samapta Polrestabes Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan dari Unit Reskrim dan Polsek Wonokromo dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya menggerebek pesta seks gay atau sesama jenis di hotel kawasan Jalan Ngagel pada Sabtu (18/10).

Saat proses pendataan dari 34 pelaku, salah satu di antaranya mengaku kepada Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra bahwa dirinya merupakan seorang ASN Golongan 3 A.

"(Kamu) PNS golongan berapa?," ucap Erika dalam video unggahan Sat Samapta Polrestabes Surabaya.

Baca Juga:

"Golongan 3," jawab pria di sebelah Erika yang mengenakan pakaian warna biru.

"3 apa?" kata Erika.

"3 A," jawab pria tersebut.

Baca Juga:

Saat penggerebekan, sejumlah pria tampak tak mengenakan pakaian. Mereka tertunduk dan membelakangi para aparat kepolisian. Selain itu, di sisi lainnya terdapat sejumlah pria yang masih mengenakan pakaian utuh.

Puluhan pria itu lalu diminta petugas kepolisian duduk bersila di lantai untuk menjalani pendataan awal. Mereka mengaku dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya hingga Malang.

Polisi gerebek pesta seks sesama jenis di hotel kawasan Ngagel Surabaya. Seorang peserta mengaku ASN golongan 3A.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pesta seks pesta seks gay Polrestabes Surabaya penggerebekan pesta seks pesta seks surabaya pesta gay surabaya ASN

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU