JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Gerebek Pesta Gay di Hotel Ngagel Surabaya, 34 Orang Diringkus

Polisi Gerebek Pesta Gay di Hotel Ngagel Surabaya, 34 Orang Diringkus

Minggu, 19 Oktober 2025 – 10:15 WIB
Polisi Gerebek Pesta Gay di Hotel Ngagel Surabaya, 34 Orang Diringkus - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel, Sabtu (18/10). Foto: tangkapan layar Instagram Samapta Polrestabes Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menggerebek pesta gay atau penyuka sesama jenis di salah satu hotel di daerah Ngagel pada Sabtu (18/10).

Sebanyak 34 pasangan sesama jenis itu langsung digelandang ke Makopolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan.

Kasat Sampta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana mengungkapkan penggerebekan bermula dari informasi yang didapat akan ada pesta gay di hotel tersebut.

Baca Juga:

Informasi itu ditindaklanjuti dengan dilakukan penggerebekan. Benar saja, salah satu kamar hotel dijadikan lokasi pesta gay tersebut.

“Polsek Wonokromo dan Sat Reskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis total ada 34 orang dan kami bawa ke Mako Polrestabes Surabaya,” kata Erika, Minggu  (19/10).

Pemeriksaan terhadap pasangan gay itu akan dilakukan secara marathon untuk mengungkap dalang di balik pesta terlarang itu.

Baca Juga:

Perilaku ini tentunya dinilai menodai martabat Kota Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman. (mcr23/jpnn)

34 pasangan gay diamankan Polrestabes Surabaya saat pesta seks di hotel daerah Ngagel

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pesta gay surabaya pesta seks gay surabaya gerebek pesta gay surabaya polisi gerebek pesta gay surabaya gerebek pesta gay pesta seks

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU