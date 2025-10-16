Tragis! Penjual Tiket Konser di Surabaya Tewas Dikeroyok, 4 Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi menangkap empat pelaku pengeroyokan terhadap penjual tiket konser musik rock yang tewas setelah dituduh memalsukan tiket di kawasan Pasar Tunjungan, Surabaya.

Korban berinisial RPAF (22) meninggal dunia seusai dianiaya sekelompok orang di Bozem Gadukan Utara V-A, Surabaya, pada Kamis (25/9) malam.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto menjelaskan peristiwa itu bermula ketika korban datang ke konser musik rock di Pasar Tunjungan.

“Saat korban masuk ke lokasi acara, panitia D (21) mencurigai tiket yang dibawa korban palsu karena ukuran kabel ties berbeda,” ujar Suroto, Kamis (16/10).

Korban kemudian dipanggil dan diinterogasi oleh panitia. Cekcok pun terjadi hingga D bersama Z (18) memukul korban.

Untuk menghindari keributan di lokasi konser, korban dibawa paksa ke kawasan Bozem Gadukan oleh D, Z, FA (22), FS (22), dan H.

“Di lokasi itu korban kembali diinterogasi dan dianiaya secara bergantian. Pelaku menampar, memukul, dan menendang korban,” bebernya.

Akibat dikeroyok secara brutal, korban tak sadarkan diri. Para pelaku sempat panik dan membawa korban ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong.