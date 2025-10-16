JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Bocah Bacok Nenek Angkat di Pacitan Gegara Dibilang Cucu Pungut

Bocah Bacok Nenek Angkat di Pacitan Gegara Dibilang Cucu Pungut

Kamis, 16 Oktober 2025 – 12:37 WIB
Bocah Bacok Nenek Angkat di Pacitan Gegara Dibilang Cucu Pungut - JPNN.com Jatim
Nenek S saat dibawa ke IGD RSUD dr Darsono Jalan Ahmad Yani, Pacitan, Jatim, Selasa (14/10/2025) malam (Antara/HO - Polres Pacitan)

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polres Pacitan menangani kasus penganiayaan terhadap seorang nenek berinisial S (70) di Kecamatan Donorojo, Pacitan.

Pelaku diketahui merupakan anak di bawah umur berinisial CR, yang juga cucu angkat korban.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan, pelaku telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

“Dugaan awal, pelaku melakukan pembacokan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis golok,” ujar Ayub, Rabu (15/10).

Akibat serangan itu, korban mengalami luka bacok di bagian kepala dan punggung. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Darsono Pacitan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (14/10) sekitar pukul 18.00 WIB, dan baru dilaporkan ke Polsek Donorojo menjelang tengah malam.

Baca Juga:

Begitu menerima laporan, polisi langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan pelaku serta mengumpulkan barang bukti.

Dari hasil penyelidikan sementara, penganiayaan itu diduga dipicu emosi pelaku yang tersinggung karena disebut 'cucu pungut' oleh korban.

Polres Pacitan tangani kasus bocah bacok nenek angkatnya gegara tersinggung dibilang cucu pungut. Korban luka parah, pelaku diamankan polisi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   bocah bacok nenek cucu pungut penganiayaan pacitan kasus kekerasan anak polres pacitan penganiayaan lansia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU