Detik-Detik Pencurian Rokok di Magetan, Wajah Terekam Jelas dalam CCTV Warung

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Aksi pria tak dikenal menggasak puluhan bungkus rokok terekam jelas kamera CCTV. Diketahui peristiwa itu terjadi di sebuah warung Desa Jungke, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

Dalam video berdurasi 1 menit 46 detik itu menampilkan seorang pria misterius dengan santainya menguras persediaan rokok dari sebuah etalase.

Pelaku tampak seorang diri. Dia mengenakan jaket dan celana panjang, masuk ke dalam warung saat situasi sepi.

Baca Juga: CCTV Bongkar Aksi Pencurian di Enam Musala Kota Pasuruan

Tanpa ragu, pelaku membuka etalase, mengambil sejumlah bungkus rokok, lalu kabur meninggalkan lokasi.

Kapolsek Karas AKP Danang Rahayu Winarno membenarkan kejadian itu. Dia menyebut laporan resmi diterima dari pemilik warung pada Rabu (8/10).

“Setelah menerima laporan, petugas langsung mendatangi lokasi dan mengamankan rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan,” ungkap Danang, Selasa (14/10)

Baca Juga: Polisi Ungkap Penyebab Kematian Tersangka Pencurian Hewan di Lumajang

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pelaku membawa kabur puluhan bungkus rokok dari berbagai merek dengan total kerugian sekitar Rp1 juta.

Polisi kini tengah menelusuri kemungkinan pelaku terlibat dalam aksi pencurian serupa di wilayah lain.